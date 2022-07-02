Пухова Варвара Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пухова Варвара Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пухов Яков Гаврилович

Рождение ребёнка
14.07.1902

Сын: Пухов Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Пухов Яков Гаврилович

Рождение ребёнка
19.11.1904

Сын: Пухов Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Пухов Яков Гаврилович

Рождение ребёнка
01.06.1908

Дочь: (Пухова) София Яковлевна

Отец ребёнка: Пухов Яков Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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