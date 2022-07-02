Пухова Варвара Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.07.1902
Отец ребёнка: Пухов Яков Гаврилович
Рождение ребёнка
19.11.1904
Отец ребёнка: Пухов Яков Гаврилович
Рождение ребёнка
01.06.1908
Дочь: (Пухова) София Яковлевна
Отец ребёнка: Пухов Яков Гаврилович
Смерть
Неизвестно