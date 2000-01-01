Пухов Петр Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пухов Гавриил Филиппович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1907
Дочь: Зоя Петровна
Мать ребёнка: Пухова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Пухова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
24.07.1913
Мать ребёнка: Пухова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
31.07.1917
Сын: Пухов Петр Петрович
Мать ребёнка: Пухова Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно