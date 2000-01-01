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Пухов Петр Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пухов Гавриил Филиппович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1907

Дочь: Зоя Петровна

Мать ребёнка: Пухова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Пухов Николай Петрович

Мать ребёнка: Пухова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
24.07.1913

Сын: Пухов Василий Петрович

Мать ребёнка: Пухова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
31.07.1917

Сын: Пухов Петр Петрович

Мать ребёнка: Пухова Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пухова Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно
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