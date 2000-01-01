Пухова Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1907
Дочь: Зоя Петровна
Отец ребёнка: Пухов Петр Гаврилович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Пухов Петр Гаврилович
Рождение ребёнка
24.07.1913
Отец ребёнка: Пухов Петр Гаврилович
Рождение ребёнка
31.07.1917
Сын: Пухов Петр Петрович
Отец ребёнка: Пухов Петр Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно