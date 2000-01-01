Пухова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пухова Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1907

Дочь: Зоя Петровна

Отец ребёнка: Пухов Петр Гаврилович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Пухов Николай Петрович

Отец ребёнка: Пухов Петр Гаврилович

Рождение ребёнка
24.07.1913

Сын: Пухов Василий Петрович

Отец ребёнка: Пухов Петр Гаврилович

Рождение ребёнка
31.07.1917

Сын: Пухов Петр Петрович

Отец ребёнка: Пухов Петр Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пухов Петр Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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