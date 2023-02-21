Пухов Иван Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Пухов Филипп Гаврилович
Мать: Пухова Мария Родионовна
Рождение ребёнка
23.11.1863
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Пухова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
28.09.1868
Дочь: Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Пухова Евдокия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно