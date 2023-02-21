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Пухов Иван Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Пухов Филипп Гаврилович

Мать: Пухова Мария Родионовна

Рождение ребёнка
23.11.1863

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Пухова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
28.09.1868

Дочь: Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Пухова Евдокия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пухова Евдокия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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