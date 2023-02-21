Пухова (Бутырина) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пухова (Бутырина) Евдокия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1863

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Пухов Иван Филиппович

Рождение ребёнка
28.09.1868

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Пухов Иван Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пухов Иван Филиппович

Смерть
Неизвестно
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