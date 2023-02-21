Пухова (Бутырина) Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1863
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Пухов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
28.09.1868
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Пухов Иван Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно