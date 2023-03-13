Мокина (Ерышева) Евгения
Место рожденияАлександровка
Дата рождения23.12.1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1850
Отец: Ерышевъ Николай
Мать: Ерышева Прасковья
Александровка
Бракосочетание
05.02.1869
Муж: Мокинъ Иванъ
Рождение ребёнка
29.11.1869
Дочь: Кутянина Варвара
Отец ребёнка: Мокинъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
1871
Сын: Мокинъ Спиридонъ
Отец ребёнка: Мокинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1872
Сын: Мокинъ Романъ
Отец ребёнка: Мокинъ Иванъ
Рождение ребёнка
11.07.1875
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Мокинъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
04.07.1880
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Мокинъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Мокина Анастасия
Отец ребёнка: Мокинъ Иванъ
Рождение ребёнка
23.04.1890
Сын: Мокинъ Яковъ
Отец ребёнка: Мокинъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
17.04.1894
Сын: Мокинъ Георгий
Отец ребёнка: Мокинъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мокинъ Тимофей
Отец ребёнка: Мокинъ Иванъ