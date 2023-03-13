Мокина (Ерышева) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокина (Ерышева) Евгения

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

23.12.1850

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1850

Отец: Ерышевъ Николай

Мать: Ерышева Прасковья

Александровка
Бракосочетание
05.02.1869

Муж: Мокинъ Иванъ

Рождение ребёнка
29.11.1869

Дочь: Кутянина Варвара

Отец ребёнка: Мокинъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
1871

Сын: Мокинъ Спиридонъ

Отец ребёнка: Мокинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1872

Сын: Мокинъ Романъ

Отец ребёнка: Мокинъ Иванъ

Рождение ребёнка
11.07.1875

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Мокинъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
04.07.1880

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Мокинъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Мокина Анастасия

Отец ребёнка: Мокинъ Иванъ

Рождение ребёнка
23.04.1890

Сын: Мокинъ Яковъ

Отец ребёнка: Мокинъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
17.04.1894

Сын: Мокинъ Георгий

Отец ребёнка: Мокинъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мокинъ Тимофей

Отец ребёнка: Мокинъ Иванъ

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