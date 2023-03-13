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(Мокина) Марина
(Мокина) Марина
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Место рождения
Александровка
Дата рождения
11.07.1875
Пол
Женский
Отец
Мокинъ Иванъ
1846 г.р.
Мать
Мокина (Ерышева) Евгения
1850 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
11.07.1875
Отец:
Мокинъ Иванъ
Мать:
Мокина Евгения
Александровка
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