(Мокина) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мокина) Марина

Место рождения

Александровка

Дата рождения

11.07.1875

Пол

Женский

Отец

1846 г.р.

Мать

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
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Рождение
11.07.1875

Отец: Мокинъ Иванъ

Мать: Мокина Евгения

Александровка