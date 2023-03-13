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Мокинъ Яковъ
Мокинъ Яковъ
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Место рождения
Александровка
Дата рождения
23.04.1890
Пол
Мужской
Отец
Мокинъ Иванъ
1846 г.р.
Мать
Мокина (Ерышева) Евгения
1850 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1890
Отец:
Мокинъ Иванъ
Мать:
Мокина Евгения
Александровка
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