Мокинъ Яковъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокинъ Яковъ

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

23.04.1890

Пол

Мужской

Отец

1846 г.р.

Мать

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1890

Отец: Мокинъ Иванъ

Мать: Мокина Евгения

Александровка
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