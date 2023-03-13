Мокинъ Спиридонъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМокинъ Спиридонъ

Мокинъ Спиридонъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Мокинъ Иванъ

Мать: Мокина Евгения

Бракосочетание
13.02.1891

Жена: Мокина Агаѳія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1892

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Мокина Агаѳія

Александровка
Рождение ребёнка
01.08.1897

Сын: Мокинъ Владимиръ

Мать ребёнка: Мокина Агаѳія

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1900

Сын: Мокинъ Николай

Мать ребёнка: Мокина Агаѳія

Рождение ребёнка
28.05.1902

Дочь: Мокина Ольга

Мать ребёнка: Мокина Агаѳія

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.08.1907

Сын: Мокинъ Матвей

Мать ребёнка: Мокина Агаѳія

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close