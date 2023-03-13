Мокина (Телина) Агаѳія
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Телинъ Никита
Мать: Телина Матрена
Бракосочетание
13.02.1891
Муж: Мокинъ Спиридонъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1892
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Мокинъ Спиридонъ
Александровка
Рождение ребёнка
01.08.1897
Сын: Мокинъ Владимиръ
Отец ребёнка: Мокинъ Спиридонъ
Рождение ребёнка
1900
Сын: Мокинъ Николай
Отец ребёнка: Мокинъ Спиридонъ
Рождение ребёнка
28.05.1902
Дочь: Мокина Ольга
Отец ребёнка: Мокинъ Спиридонъ
Рождение ребёнка
05.08.1907
Сын: Мокинъ Матвей
Отец ребёнка: Мокинъ Спиридонъ
Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан