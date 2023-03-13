Мокина (Телина) Агаѳія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокина (Телина) Агаѳія

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Телинъ Никита

Мать: Телина Матрена

Бракосочетание
13.02.1891

Муж: Мокинъ Спиридонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1892

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Мокинъ Спиридонъ

Александровка
Рождение ребёнка
01.08.1897

Сын: Мокинъ Владимиръ

Отец ребёнка: Мокинъ Спиридонъ

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1900

Сын: Мокинъ Николай

Отец ребёнка: Мокинъ Спиридонъ

Рождение ребёнка
28.05.1902

Дочь: Мокина Ольга

Отец ребёнка: Мокинъ Спиридонъ

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.08.1907

Сын: Мокинъ Матвей

Отец ребёнка: Мокинъ Спиридонъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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