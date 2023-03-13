Телина (Рогалева) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТелина (Рогалева) Матрена

Телина (Рогалева) Матрена

avatar

Место рождения

Александровка

Дата рождения

17.10.1844

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1844

Отец: Рогалевъ Егоръ

Мать: Рогалева Дарья

Александровка
Бракосочетание
07.02.1862

Муж: Телинъ Никита

Рождение ребёнка
12.12.1863

Сын: Телинъ Павелъ

Отец ребёнка: Телинъ Никита

Александровка
Рождение ребёнка
1865

Сын: Телинъ Федоръ

Отец ребёнка: Телинъ Никита

Рождение ребёнка
12.10.1866

Сын: Телинъ Федоръ

Отец ребёнка: Телинъ Никита

Рождение ребёнка
21.10.1867

Сын: Телинъ Дмитрій

Отец ребёнка: Телинъ Никита

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1870

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Телинъ Никита

Александровка
Рождение ребёнка
07.09.1872

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Телинъ Никита

Александровка
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Мокина Агаѳія

Отец ребёнка: Телинъ Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телинъ Иванъ

Отец ребёнка: Телинъ Никита

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close