Телина (Рогалева) Матрена
Место рожденияАлександровка
Дата рождения17.10.1844
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1844
Отец: Рогалевъ Егоръ
Мать: Рогалева Дарья
Александровка
Бракосочетание
07.02.1862
Муж: Телинъ Никита
Рождение ребёнка
12.12.1863
Сын: Телинъ Павелъ
Отец ребёнка: Телинъ Никита
Александровка
Рождение ребёнка
1865
Сын: Телинъ Федоръ
Отец ребёнка: Телинъ Никита
Рождение ребёнка
12.10.1866
Сын: Телинъ Федоръ
Отец ребёнка: Телинъ Никита
Рождение ребёнка
21.10.1867
Сын: Телинъ Дмитрій
Отец ребёнка: Телинъ Никита
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1870
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Телинъ Никита
Александровка
Рождение ребёнка
07.09.1872
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Телинъ Никита
Александровка
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Мокина Агаѳія
Отец ребёнка: Телинъ Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телинъ Иванъ
Отец ребёнка: Телинъ Никита