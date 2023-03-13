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(Телина) Матрена

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

25.03.1870

Пол

Женский

Отец

1843 г.р.

Мать

1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1870

Отец: Телинъ Никита

Мать: Телина Матрена

Александровка
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