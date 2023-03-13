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(Телина) Матрена
(Телина) Матрена
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Место рождения
Александровка
Дата рождения
25.03.1870
Пол
Женский
Отец
Телинъ Никита
1843 г.р.
Мать
Телина (Рогалева) Матрена
1844 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1870
Отец:
Телинъ Никита
Мать:
Телина Матрена
Александровка
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