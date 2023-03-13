Кутянина (Мокина) Варвара
Место рожденияАлександровка
Дата рождения29.11.1869
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1869
Отец: Мокинъ Иванъ
Мать: Мокина Евгения
Александровка
Рождение ребёнка
10.06.1891
Сын: Кутянинъ Иванъ
Отец ребёнка: Кутянинъ Иванъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.02.1893
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Кутянинъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
01.11.1897
Сын: Кутянинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Кутянинъ Иванъ
Рождение ребёнка
15.09.1901
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Кутянинъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кутянинъ Иванъ