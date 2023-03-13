Кутянина (Мокина) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутянина (Мокина) Варвара

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

29.11.1869

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1869

Отец: Мокинъ Иванъ

Мать: Мокина Евгения

Александровка
Рождение ребёнка
10.06.1891

Сын: Кутянинъ Иванъ

Отец ребёнка: Кутянинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.02.1893

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Кутянинъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
01.11.1897

Сын: Кутянинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Кутянинъ Иванъ

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1901

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Кутянинъ Иванъ

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутянинъ Иванъ

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