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Селезнев Даниил Алексеевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1846

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Селезнев Елисей Федорович

Мать: Селезнев Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Селезнев Поликарп Данилович

Мать ребёнка: Селезнева Наталья Александровна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Еременко Феодосия Даниловна

Мать ребёнка: Селезнева Наталья Александровна

Рождение ребёнка
24.07.1881

Сын: Селезнев Пантелеймон Данилович

Мать ребёнка: Селезнева Наталья Александровна

Рождение ребёнка
08.02.1884

Дочь: Анастасия Даниловна

Мать ребёнка: Селезнева Наталья Александровна

Рождение ребёнка
26.04.1886

Сын: Селезнев Василий Данилович

Мать ребёнка: Селезнева Наталья Александровна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Александра Даниловна

Мать ребёнка: Селезнева Наталья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селезнева Наталья Александровна

Место жительства
Неизвестно
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