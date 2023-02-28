Селезнев Даниил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Рождение ребёнка
1874
Сын: Селезнев Поликарп Данилович
Мать ребёнка: Селезнева Наталья Александровна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Еременко Феодосия Даниловна
Мать ребёнка: Селезнева Наталья Александровна
Рождение ребёнка
24.07.1881
Сын: Селезнев Пантелеймон Данилович
Мать ребёнка: Селезнева Наталья Александровна
Рождение ребёнка
08.02.1884
Дочь: Анастасия Даниловна
Мать ребёнка: Селезнева Наталья Александровна
Рождение ребёнка
26.04.1886
Сын: Селезнев Василий Данилович
Мать ребёнка: Селезнева Наталья Александровна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Александра Даниловна
Мать ребёнка: Селезнева Наталья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно