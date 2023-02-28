Селезнев Василий Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСелезнев Василий Данилович

Селезнев Василий Данилович

avatar

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

26.04.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1886

Отец: Селезнев Даниил Алексеевич

Мать: Селезнева Наталья Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close