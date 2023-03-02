Селезнев (Селезнева) Мария Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнев (Селезнева) Мария Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

12.04.1902

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Селезнев Даниил Алексеевич

Отец ребёнка: Селезнев Елисей Федорович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Селезнев Павел Елисеевич

Отец ребёнка: Селезнев Елисей Федорович

Рождение ребёнка
21.05.1852

Дочь: Елена Елисеевна

Отец ребёнка: Селезнев Елисей Федорович

Рождение ребёнка
31.10.1854

Сын: Селезнев Кузьма Алексеевич

Отец ребёнка: Селезнев Елисей Федорович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Селезнев Федор Елисеевич

Отец ребёнка: Селезнев Елисей Федорович

Ольховатка, Поныровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Селезнев Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Селезнев Елисей Федорович

Рождение ребёнка
20.07.1862

Сын: Селезнев Илья Елисеевич

Отец ребёнка: Селезнев Елисей Федорович

Рождение ребёнка
30.01.1865

Дочь: Анна Елисеевна

Отец ребёнка: Селезнев Елисей Федорович

Рождение ребёнка
01.07.1866

Дочь: Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Селезнев Елисей Федорович

Бракосочетание
До 1866

Муж: Селезнев Елисей Федорович

Рождение ребёнка
24.06.1869

Дочь: Ефросинья Алексеевна

Отец ребёнка: Селезнев Елисей Федорович

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Харитина Алексеевна

Отец ребёнка: Селезнев Елисей Федорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.04.1902
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