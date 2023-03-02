Селезнев (Селезнева) Мария Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти12.04.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Селезнев Даниил Алексеевич
Отец ребёнка: Селезнев Елисей Федорович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Селезнев Елисей Федорович
Рождение ребёнка
21.05.1852
Дочь: Елена Елисеевна
Отец ребёнка: Селезнев Елисей Федорович
Рождение ребёнка
31.10.1854
Сын: Селезнев Кузьма Алексеевич
Отец ребёнка: Селезнев Елисей Федорович
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Селезнев Елисей Федорович
Ольховатка, Поныровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1858
Сын: Селезнев Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Селезнев Елисей Федорович
Рождение ребёнка
20.07.1862
Отец ребёнка: Селезнев Елисей Федорович
Рождение ребёнка
30.01.1865
Дочь: Анна Елисеевна
Отец ребёнка: Селезнев Елисей Федорович
Рождение ребёнка
01.07.1866
Дочь: Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Селезнев Елисей Федорович
Бракосочетание
До 1866
Рождение ребёнка
24.06.1869
Дочь: Ефросинья Алексеевна
Отец ребёнка: Селезнев Елисей Федорович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Харитина Алексеевна
Отец ребёнка: Селезнев Елисей Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.04.1902