Селезнев Поликарп Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСелезнев Поликарп Данилович

Селезнев Поликарп Данилович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Селезнев Даниил Алексеевич

Мать: Селезнева Наталья Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close