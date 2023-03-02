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Селезнев Поликарп Данилович
Селезнев Поликарп Данилович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1874
Пол
Мужской
Отец
Селезнев Даниил Алексеевич
1846 г.р.
Мать
Селезнева (Селезнева) Наталья Александровна
1847 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец:
Селезнев Даниил Алексеевич
Мать:
Селезнева Наталья Александровна
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