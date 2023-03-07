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((Селезнева) Селезнева) Александра Даниловна
((Селезнева) Селезнева) Александра Даниловна
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Место рождения
Бердянск
Дата рождения
1888
Пол
Женский
Отец
Селезнев Даниил Алексеевич
1846 г.р.
Мать
Селезнева (Селезнева) Наталья Александровна
1847 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец:
Селезнев Даниил Алексеевич
Мать:
Селезнева Наталья Александровна
Бердянск
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