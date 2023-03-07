((Селезнева) Селезнева) Александра Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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((Селезнева) Селезнева) Александра Даниловна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1888

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Селезнев Даниил Алексеевич

Мать: Селезнева Наталья Александровна

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