Лощилова (Щучкина) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.
Бракосочетание
27.07.1903 ст.
Рождение ребёнка
04.12.1904 ст.
Дочь: Нина Горгоньевна
Отец ребёнка: Лощилов Горгоний Александрович
Рождение ребёнка
20.06.1907 ст.
Дочь: Татьяна Горгоньевна
Отец ребёнка: Лощилов Горгоний Александрович
Рождение ребёнка
09.12.1908 ст.
Дочь: Валентина Горгоньевна
Отец ребёнка: Лощилов Горгоний Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно