Лощилова (Щучкина) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛощилова (Щучкина) Анна Алексеевна

Лощилова (Щучкина) Анна Алексеевна

avatar

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.

Отец: Щучкин Алексей Федорович

Мать: Щучкина Любовь Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
27.07.1903 ст.

Муж: Лощилов Горгоний Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.12.1904 ст.

Дочь: Нина Горгоньевна

Отец ребёнка: Лощилов Горгоний Александрович

Рождение ребёнка
20.06.1907 ст.

Дочь: Татьяна Горгоньевна

Отец ребёнка: Лощилов Горгоний Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.12.1908 ст.

Дочь: Валентина Горгоньевна

Отец ребёнка: Лощилов Горгоний Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close