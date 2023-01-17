Щучкина Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щучкина Любовь Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1857 ст.

Дата смерти

18.08.1917 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1857 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877 ст.

Сын: Щучкин Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Щучкин Алексей Федорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878 ст.

Дочь: Лощилова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Щучкин Алексей Федорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1883 ст.

Дочь: Глазкова Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Щучкин Алексей Федорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1890 ст.

Сын: Щучкин Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Щучкин Алексей Федорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щучкин Алексей Федорович

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая вдова
Смерть
18.08.1917 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Причина смерти: от водянки
Похороны
21.08.1917 ст.
На гражданском Богородском кладбище
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