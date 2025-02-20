Щучкина Любовь Николаевна Вычислено 1857 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Щучкина Любовь Николаевна

Автор
ИИ
Иванова И.

женский, родилась Вычислено 1857 ст.

умерла 18.08.1917 ст., Вологда, город Вологда, Вологодская область

Супруги
Щучкин Алексей Федорович1843 ст. г.р.
Дети
Щучкин Федор Алексеевич1877 ст. г.р.
Лощилова (Щучкина) Анна Алексеевна1878 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1857 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно

купеческая вдова

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щучкин Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1877 ст.

Сын: Щучкин Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Щучкин Алексей Федорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
1878 ст.

Дочь: Лощилова (Щучкина) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Щучкин Алексей Федорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
Около 1883 ст.

Дочь: Глазкова (Щучкина) Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Щучкин Алексей Федорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
Вычислено 1890 ст.

Сын: Щучкин Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Щучкин Алексей Федорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Восприемник
05.12.1904 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область

Нина Горгоньевна Лощилова

Смерть
18.08.1917 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область

Причина смерти: от водянки

Похороны
21.08.1917 ст.

На гражданском Богородском кладбище

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