Щучкина Любовь Николаевна
женский, родилась Вычислено 1857 ст.
умерла 18.08.1917 ст., Вологда, город Вологда, Вологодская область
Супруги
Щучкин Алексей Федорович1843 ст. г.р.
Дети
Щучкин Федор Алексеевич1877 ст. г.р.
Лощилова (Щучкина) Анна Алексеевна1878 ст. г.р.Показать еще 2
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Рождение
Вычислено 1857 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877 ст.
Отец ребёнка: Щучкин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1878 ст.
Дочь: Лощилова (Щучкина) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Щучкин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
Около 1883 ст.
Дочь: Глазкова (Щучкина) Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Щучкин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1890 ст.
Отец ребёнка: Щучкин Алексей Федорович
Восприемник
05.12.1904 ст.
Смерть
18.08.1917 ст.
Похороны
21.08.1917 ст.