Щучкина Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1857 ст.
Дата смерти18.08.1917 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1857 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877 ст.
Отец ребёнка: Щучкин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1878 ст.
Дочь: Лощилова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Щучкин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
Около 1883 ст.
Дочь: Глазкова Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Щучкин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1890 ст.
Отец ребёнка: Щучкин Алексей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая вдова
Смерть
18.08.1917 ст.
Причина смерти: от водянки
Похороны
21.08.1917 ст.
На гражданском Богородском кладбище