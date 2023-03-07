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Лощилов Горгоний Александрович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1869 ст.

Дата смерти

23.11.1919 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869 ст.

Отец: Лощилов Александр Николаевич

Мать: Лощилова Александра Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
27.07.1903 ст.

Жена: Лощилова Анна Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.12.1904 ст.

Дочь: Нина Горгоньевна

Мать ребёнка: Лощилова Анна Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.06.1907 ст.

Дочь: Татьяна Горгоньевна

Мать ребёнка: Лощилова Анна Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.12.1908 ст.

Дочь: Валентина Горгоньевна

Мать ребёнка: Лощилова Анна Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
Титулярныйсоветник, бухгалтер Вологодской Казенной Палаты
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
23.11.1919 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Причина смерти: от чахотки
Похороны
26.11.1919 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Городское Богородское кладбище
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