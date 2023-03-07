Лощилов Горгоний Александрович
Место рождения
Дата рождения1869 ст.
Дата смерти23.11.1919 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869 ст.
Бракосочетание
27.07.1903 ст.
Жена: Лощилова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
04.12.1904 ст.
Дочь: Нина Горгоньевна
Мать ребёнка: Лощилова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
20.06.1907 ст.
Дочь: Татьяна Горгоньевна
Мать ребёнка: Лощилова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
09.12.1908 ст.
Дочь: Валентина Горгоньевна
Мать ребёнка: Лощилова Анна Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Титулярныйсоветник, бухгалтер Вологодской Казенной Палаты
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.11.1919 ст.
Причина смерти: от чахотки
Похороны
26.11.1919 ст.
Городское Богородское кладбище