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Лощилов Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1837 ст.

Дата смерти

07.02.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1837 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лощилова (Чурина) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1861 ст.

Сын: Лощилов Гаммаил Александрович

Мать ребёнка: Лощилова (Чурина) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1865 ст.

Дочь: Соколова (Лощилова) Варвара Александровна

Мать ребёнка: Лощилова (Чурина) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
21.08.1867 ст.

Дочь: Кедровская (Лощилова) Градислава Александровна

Мать ребёнка: Лощилова (Чурина) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1869 ст.

Сын: Лощилов Горгоний Александрович

Мать ребёнка: Лощилова (Чурина) Александра Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871 ст.

Дочь: (Лощилова) Глафира Александровна

Мать ребёнка: Лощилова (Чурина) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
10.02.1873 ст.

Сын: Лощилов Николай Александрович

Мать ребёнка: Лощилова (Чурина) Александра Ивановна

Смерть
07.02.1907 ст.

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