Лощилов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1837 ст.
Дата смерти07.02.1907 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1837 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861 ст.
Сын: Лощилов Гаммаил Александрович
Мать ребёнка: Лощилова (Чурина) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1865 ст.
Дочь: Соколова (Лощилова) Варвара Александровна
Мать ребёнка: Лощилова (Чурина) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
21.08.1867 ст.
Рождение ребёнка
1869 ст.
Сын: Лощилов Горгоний Александрович
Мать ребёнка: Лощилова (Чурина) Александра Ивановна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871 ст.
Дочь: (Лощилова) Глафира Александровна
Мать ребёнка: Лощилова (Чурина) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
10.02.1873 ст.
Сын: Лощилов Николай Александрович
Мать ребёнка: Лощилова (Чурина) Александра Ивановна
Смерть
07.02.1907 ст.