Лощилова (Чурина) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лощилова (Чурина) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841 ст.

Дата смерти

31.07.1874 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861 ст.

Сын: Лощилов Гаммаил Александрович

Отец ребёнка: Лощилов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
1865 ст.

Дочь: Соколова Варвара Александровна

Отец ребёнка: Лощилов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
21.08.1867 ст.

Дочь: Кедровская Градислава Александровна

Отец ребёнка: Лощилов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
1869 ст.

Сын: Лощилов Горгоний Александрович

Отец ребёнка: Лощилов Александр Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871 ст.

Дочь: Глафира Александровна

Отец ребёнка: Лощилов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
10.02.1873 ст.

Сын: Лощилов Николай Александрович

Отец ребёнка: Лощилов Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лощилов Александр Николаевич

Смерть
31.07.1874 ст.
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