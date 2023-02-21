Лощилова (Чурина) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841 ст.
Дата смерти31.07.1874 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861 ст.
Сын: Лощилов Гаммаил Александрович
Отец ребёнка: Лощилов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1865 ст.
Дочь: Соколова Варвара Александровна
Отец ребёнка: Лощилов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
21.08.1867 ст.
Дочь: Кедровская Градислава Александровна
Отец ребёнка: Лощилов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1869 ст.
Сын: Лощилов Горгоний Александрович
Отец ребёнка: Лощилов Александр Николаевич
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871 ст.
Дочь: Глафира Александровна
Отец ребёнка: Лощилов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
10.02.1873 ст.
Сын: Лощилов Николай Александрович
Отец ребёнка: Лощилов Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.07.1874 ст.