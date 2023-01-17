Щучкин Алексей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩучкин Алексей Федорович

Щучкин Алексей Федорович

avatar

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1843 ст.

Дата смерти

16.11.1915 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843 ст.

Отец: Щучкин Федор Иванович

Мать: Щучкина Елизавета Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877 ст.

Сын: Щучкин Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Щучкина Любовь Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878 ст.

Дочь: Лощилова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Щучкина Любовь Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1883 ст.

Дочь: Глазкова Лидия Алексеевна

Мать ребёнка: Щучкина Любовь Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1890 ст.

Сын: Щучкин Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Щучкина Любовь Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щучкина Любовь Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
16.11.1915 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Похороны
19.11.1915 ст.
Городское Богородское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close