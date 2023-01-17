Щучкин Алексей Федорович
Место рождения
Дата рождения1843 ст.
Дата смерти16.11.1915 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843 ст.
Рождение ребёнка
1877 ст.
Мать ребёнка: Щучкина Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
1878 ст.
Дочь: Лощилова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Щучкина Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1883 ст.
Дочь: Глазкова Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: Щучкина Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1890 ст.
Мать ребёнка: Щучкина Любовь Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.11.1915 ст.
Похороны
19.11.1915 ст.
Городское Богородское кладбище