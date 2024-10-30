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Стариков Козьма Иванович

Место рождения

Фоминское, город Бийск, Алтайский край

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Стариков Иван Яковлевич

Мать: Старикова (Воробьева) Полагея Никифоровна

Фоминское, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стариков Козьма Козьмич

Мать ребёнка: Старикова (Очебилова) Ульяна Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старикова (Очебилова) Ульяна Филипповна

Рождение ребёнка
1773

Сын: Стариков Савелий Козьмич

Мать ребёнка: Старикова (Очебилова) Ульяна Филипповна

Фоминское, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
1774

Сын: Стариков Прокопий Козьмич

Мать ребёнка: Старикова (Очебилова) Ульяна Филипповна

Фоминское, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
1775

Сын: Стариков Матвей Козьмич

Мать ребёнка: Старикова (Очебилова) Ульяна Филипповна

Фоминское, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Старикова) Авдотья Козминична

Мать ребёнка: Старикова (Очебилова) Ульяна Филипповна

Фоминское, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
1777

Сын: Стариков Василий Козьмич

Мать ребёнка: Старикова (Очебилова) Ульяна Филипповна

Фоминское, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
1782

Сын: Стариков Андрей Козьмич

Мать ребёнка: Старикова (Очебилова) Ульяна Филипповна

Фоминское, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
1788

Сын: Стариков Михаил Козьмич

Мать ребёнка: Старикова (Очебилова) Ульяна Филипповна

Фоминское, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
1792

Сын: Стариков Алексей Козьмич

Мать ребёнка: Старикова (Очебилова) Ульяна Филипповна

Фоминское, город Бийск, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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