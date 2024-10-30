Стариков Козьма Иванович
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Старикова (Очебилова) Ульяна Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Старикова (Очебилова) Ульяна Филипповна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Стариков Прокопий Козьмич
Мать ребёнка: Старикова (Очебилова) Ульяна Филипповна
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Старикова (Очебилова) Ульяна Филипповна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Старикова) Авдотья Козминична
Мать ребёнка: Старикова (Очебилова) Ульяна Филипповна
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Старикова (Очебилова) Ульяна Филипповна
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Старикова (Очебилова) Ульяна Филипповна
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Старикова (Очебилова) Ульяна Филипповна
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Старикова (Очебилова) Ульяна Филипповна
Смерть
Неизвестно