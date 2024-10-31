Стариков Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтариков Иван Яковлевич

Стариков Иван Яковлевич

Место рождения

Фоминское, город Бийск, Алтайский край

Дата рождения

Между 1697 и 1701

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1697 и 1701

Отец: Стариков Яков

Мать: не указана

Фоминское, город Бийск, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старикова (Воробьева) Полагея Никифоровна

Рождение ребёнка
1734

Сын: Стариков Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Старикова (Воробьева) Полагея Никифоровна

Фоминское, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
1735

Дочь: (Старикова) Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Старикова (Воробьева) Полагея Никифоровна

Фоминское, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
1741

Дочь: Вдовина (Старикова) Марья Ивановна

Мать ребёнка: Старикова (Воробьева) Полагея Никифоровна

Фоминское, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
1742

Сын: Стариков Павел Иванович

Мать ребёнка: Старикова (Воробьева) Полагея Никифоровна

Фоминское, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
1744

Сын: Стариков Козьма Иванович

Мать ребёнка: Старикова (Воробьева) Полагея Никифоровна

Фоминское, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Замятина (Старикова) Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Старикова (Воробьева) Полагея Никифоровна

Фоминское, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Казанцева (Старикова) Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Старикова (Воробьева) Полагея Никифоровна

Фоминское, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
1754

Сын: Стариков Евтифей Иванович

Мать ребёнка: Старикова (Воробьева) Полагея Никифоровна

Фоминское, город Бийск, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.