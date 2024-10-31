Стариков Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1697 и 1701
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1697 и 1701
Отец: Стариков Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1734
Сын: Стариков Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Старикова (Воробьева) Полагея Никифоровна
Рождение ребёнка
1735
Дочь: (Старикова) Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Старикова (Воробьева) Полагея Никифоровна
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Вдовина (Старикова) Марья Ивановна
Мать ребёнка: Старикова (Воробьева) Полагея Никифоровна
Рождение ребёнка
1742
Мать ребёнка: Старикова (Воробьева) Полагея Никифоровна
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Старикова (Воробьева) Полагея Никифоровна
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Замятина (Старикова) Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Старикова (Воробьева) Полагея Никифоровна
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Казанцева (Старикова) Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Старикова (Воробьева) Полагея Никифоровна
Рождение ребёнка
1754
Сын: Стариков Евтифей Иванович
Мать ребёнка: Старикова (Воробьева) Полагея Никифоровна
Смерть
Неизвестно