Старикова (Воробьева) Полагея Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старикова (Воробьева) Полагея Никифоровна

Место рождения

Соколово, Зональный муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1713

Дата смерти

1774

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Соколово, Зональный муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стариков Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1734

Сын: Стариков Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Стариков Иван Яковлевич

Фоминское, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
1735

Дочь: (Старикова) Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Стариков Иван Яковлевич

Фоминское, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
1741

Дочь: Вдовина (Старикова) Марья Ивановна

Отец ребёнка: Стариков Иван Яковлевич

Фоминское, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
1742

Сын: Стариков Павел Иванович

Отец ребёнка: Стариков Иван Яковлевич

Фоминское, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
1744

Сын: Стариков Козьма Иванович

Отец ребёнка: Стариков Иван Яковлевич

Фоминское, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Замятина (Старикова) Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Стариков Иван Яковлевич

Фоминское, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Казанцева (Старикова) Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Стариков Иван Яковлевич

Фоминское, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
1754

Сын: Стариков Евтифей Иванович

Отец ребёнка: Стариков Иван Яковлевич

Фоминское, город Бийск, Алтайский край
Смерть
1774
Фоминское, город Бийск, Алтайский край

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