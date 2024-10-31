Старикова (Воробьева) Полагея Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1713
Дата смерти1774
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1734
Сын: Стариков Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Стариков Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1735
Дочь: (Старикова) Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Стариков Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Вдовина (Старикова) Марья Ивановна
Отец ребёнка: Стариков Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Стариков Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Стариков Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Замятина (Старикова) Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Стариков Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Казанцева (Старикова) Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Стариков Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1754
Сын: Стариков Евтифей Иванович
Отец ребёнка: Стариков Иван Яковлевич
Смерть
1774