Старикова (Очебилова) Ульяна Филипповна
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Стариков Козьма Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Стариков Козьма Иванович
Рождение ребёнка
1774
Сын: Стариков Прокопий Козьмич
Отец ребёнка: Стариков Козьма Иванович
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Стариков Козьма Иванович
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Старикова) Авдотья Козминична
Отец ребёнка: Стариков Козьма Иванович
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Стариков Козьма Иванович
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Стариков Козьма Иванович
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Стариков Козьма Иванович
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Стариков Козьма Иванович
Смерть
Неизвестно