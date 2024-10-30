Старикова (Очебилова) Ульяна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старикова (Очебилова) Ульяна Филипповна

Место рождения

Фоминское, город Бийск, Алтайский край

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Фоминское, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стариков Козьма Козьмич

Отец ребёнка: Стариков Козьма Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стариков Козьма Иванович

Рождение ребёнка
1773

Сын: Стариков Савелий Козьмич

Отец ребёнка: Стариков Козьма Иванович

Фоминское, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
1774

Сын: Стариков Прокопий Козьмич

Отец ребёнка: Стариков Козьма Иванович

Фоминское, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
1775

Сын: Стариков Матвей Козьмич

Отец ребёнка: Стариков Козьма Иванович

Фоминское, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Старикова) Авдотья Козминична

Отец ребёнка: Стариков Козьма Иванович

Фоминское, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
1777

Сын: Стариков Василий Козьмич

Отец ребёнка: Стариков Козьма Иванович

Фоминское, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
1782

Сын: Стариков Андрей Козьмич

Отец ребёнка: Стариков Козьма Иванович

Фоминское, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
1788

Сын: Стариков Михаил Козьмич

Отец ребёнка: Стариков Козьма Иванович

Фоминское, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
1792

Сын: Стариков Алексей Козьмич

Отец ребёнка: Стариков Козьма Иванович

Фоминское, город Бийск, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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