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Стариков Прокопий Козьмич

Место рождения

Фоминское, город Бийск, Алтайский край

Дата рождения

1774

Дата смерти

До 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Стариков Козьма Иванович

Мать: Старикова (Очебилова) Ульяна Филипповна

Фоминское, город Бийск, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старикова Мавра

Рождение ребёнка
1813

Сын: Стариков Михаил Прокопьевич

Мать ребёнка: Старикова Мавра

Фоминское, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Старикова) Маланья Прокопьевна

Мать ребёнка: Старикова Мавра

Фоминское, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
1818

Сын: Стариков Федор Прокопьевич

Мать ребёнка: Старикова Мавра

Фоминское, город Бийск, Алтайский край
Смерть
До 1834

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