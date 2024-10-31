Стариков Прокопий Козьмич
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиДо 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Старикова Мавра
Рождение ребёнка
1813
Сын: Стариков Михаил Прокопьевич
Мать ребёнка: Старикова Мавра
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Старикова) Маланья Прокопьевна
Мать ребёнка: Старикова Мавра
Рождение ребёнка
1818
Сын: Стариков Федор Прокопьевич
Мать ребёнка: Старикова Мавра
Смерть
До 1834