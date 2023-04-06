Станиславский (Алексеев) Константин Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Станиславский (Алексеев) Константин Сергеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

17.01.1863

Дата смерти

07.08.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1863

Отец: Алексеев Сергей Владимирович

Мать: Алексеева Елизавета (Адель) Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.06.1883

Сын: Сергеев Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Николаевна

Рождение ребёнка
25.01.1890

Дочь: Ксения Константиновна

Мать ребёнка: Алексеев-Станиславский Мария Петровна

Рождение ребёнка
21.07.1891

Дочь: Станиславская-Фальк Кира Константиновна

Мать ребёнка: Алексеев-Станиславский Мария Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.09.1894

Сын: Алексеев Игорь Константинович

Мать ребёнка: Алексеев-Станиславский Мария Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеев-Станиславский Мария Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Директор правления Товарищества "Владимир Алексеев" и Даниловской мануфактуры. Преподаватель оперной студии К.Станиславского, либреттист, переводчик, педагог
Работа или профессия
Неизвестно
Директор правления Товарищества "Владимир Алексеев" и Даниловской мануфактуры. Преподаватель оперной студии К.Станиславского, либреттист, переводчик, педагог
Образование
Неизвестно
Московский университет, юридический факультет
Смерть
07.08.1938
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Vvedenskoye Cemetery, Moscow, Russia (initially, Alexeyevsky Convent
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