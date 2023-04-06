Станиславский (Алексеев) Константин Сергеевич
Место рождения
Дата рождения17.01.1863
Дата смерти07.08.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1863
Рождение ребёнка
16.06.1883
Сын: Сергеев Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Николаевна
Рождение ребёнка
25.01.1890
Дочь: Ксения Константиновна
Мать ребёнка: Алексеев-Станиславский Мария Петровна
Рождение ребёнка
21.07.1891
Дочь: Станиславская-Фальк Кира Константиновна
Мать ребёнка: Алексеев-Станиславский Мария Петровна
Рождение ребёнка
14.09.1894
Сын: Алексеев Игорь Константинович
Мать ребёнка: Алексеев-Станиславский Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Директор правления Товарищества "Владимир Алексеев" и Даниловской мануфактуры. Преподаватель оперной студии К.Станиславского, либреттист, переводчик, педагог
Работа или профессия
Неизвестно
Директор правления Товарищества "Владимир Алексеев" и Даниловской мануфактуры. Преподаватель оперной студии К.Станиславского, либреттист, переводчик, педагог
Образование
Неизвестно
Московский университет, юридический факультет
Смерть
07.08.1938
Похороны
Неизвестно
Vvedenskoye Cemetery, Moscow, Russia (initially, Alexeyevsky Convent