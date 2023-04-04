Сергеев Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев Владимир Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1883

Дата смерти

08.01.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1883

Отец: Станиславский (алексеев) Константин Сергеевич

Мать: Авдотья (Евдокия) Николаевна

Рождение ребёнка
21.02.1921

Сын: Бромлей Юлиан Владимирович

Мать ребёнка: Наталья Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Наталья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
профессор МГУ (истории)
Смерть
08.01.1941
Москва, город федерального значения Москва
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