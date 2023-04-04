Сергеев Владимир Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1883
Дата смерти08.01.1941
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1883
Рождение ребёнка
21.02.1921
Сын: Бромлей Юлиан Владимирович
Мать ребёнка: Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
профессор МГУ (истории)
Смерть
08.01.1941