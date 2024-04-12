Алексеев-Станиславский (Лилина-Перевощикова) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения21.06.1866
Дата смерти24.08.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1866
Рождение ребёнка
25.01.1890
Дочь: Ксения Константиновна
Отец ребёнка: Станиславский (алексеев) Константин Сергеевич
Рождение ребёнка
21.07.1891
Дочь: Станиславская-Фальк Кира Константиновна
Отец ребёнка: Станиславский (алексеев) Константин Сергеевич
Рождение ребёнка
14.09.1894
Сын: Алексеев Игорь Константинович
Отец ребёнка: Станиславский (алексеев) Константин Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Актриса МХАТ
Смерть
24.08.1943