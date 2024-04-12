Алексеев-Станиславский (Лилина-Перевощикова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев-Станиславский (Лилина-Перевощикова) Мария Петровна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

21.06.1866

Дата смерти

24.08.1943

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.01.1890

Дочь: Ксения Константиновна

Отец ребёнка: Станиславский (алексеев) Константин Сергеевич

Рождение ребёнка
21.07.1891

Дочь: Станиславская-Фальк Кира Константиновна

Отец ребёнка: Станиславский (алексеев) Константин Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.09.1894

Сын: Алексеев Игорь Константинович

Отец ребёнка: Станиславский (алексеев) Константин Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Станиславский (алексеев) Константин Сергеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Актриса МХАТ
Смерть
24.08.1943
Москва, город федерального значения Москва
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