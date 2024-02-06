Улыбин Роман Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Военная служба
1916
участник I Мировой войы | Интернет | https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital20658074/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Apr... Показать все
Рождение ребёнка
19.07.1919
Сын: Улыбин Прокопий Романович
Мать ребёнка: Улыбина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
26.10.1923
Дочь: Муратова Екатерина Романовна
Мать ребёнка: Улыбина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
13.03.1932
Дочь: Кузнецова Александра Романовна
Мать ребёнка: Улыбина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
13.12.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Улыбина Анна Федоровна
Читинская обл., Газимуро-Заводской р-н, Налимск с
Рождение ребёнка
28.05.1938
Дочь: Деревцова Анна Романовна
Мать ребёнка: Улыбина Анна Федоровна
Зерен, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
13.09.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Улыбина Анна Федоровна
Читинская область, Газ-заводской, Налимск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Улыбина Анна Федоровна
Смерть
1974
Похороны
Неизвестно
Шерловая Гора, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край