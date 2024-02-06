Улыбин Роман Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улыбин Роман Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1897 г.р.

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
1916
участник I Мировой войы | Интернет | https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital20658074/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Apr... Показать все
Рождение ребёнка
19.07.1919

Сын: Улыбин Прокопий Романович

Мать ребёнка: Улыбина Анна Федоровна

Георгиевка, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
26.10.1923

Дочь: Муратова Екатерина Романовна

Мать ребёнка: Улыбина Анна Федоровна

Георгиевка, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
13.03.1932

Дочь: Кузнецова Александра Романовна

Мать ребёнка: Улыбина Анна Федоровна

Георгиевка, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
13.12.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Улыбина Анна Федоровна

Читинская обл., Газимуро-Заводской р-н, Налимск с
Рождение ребёнка
28.05.1938

Дочь: Деревцова Анна Романовна

Мать ребёнка: Улыбина Анна Федоровна

Зерен, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
13.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Улыбина Анна Федоровна

Читинская область, Газ-заводской, Налимск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улыбина Анна Федоровна

Смерть
1974
Похороны
Неизвестно
Шерловая Гора, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
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