Деревцова (Улыбина) Анна Романовна
Место рождения
Дата рождения28.05.1938
Дата смерти03.09.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1938
Отец: Улыбин Роман Иванович
Мать: Улыбина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
17.07.1961
Шерловая Гора, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Деревцов Александр
Место жительства
Неизвестно
Юбилейная ул, 2,,7
Смерть
03.09.2020