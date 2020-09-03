Деревцова (Улыбина) Анна Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревцова (Улыбина) Анна Романовна

Место рождения

Зерен, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

28.05.1938

Дата смерти

03.09.2020

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

Не указан

Дети

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Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1938

Отец: Улыбин Роман Иванович

Мать: Улыбина Анна Федоровна

Зерен, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
10.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Шерловая Гора, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деревцов Александр

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
Юбилейная ул, 2,,7
Смерть
03.09.2020
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