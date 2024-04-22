Улыбин Прокопий Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУлыбин Прокопий Романович

Улыбин Прокопий Романович

Место рождения

Георгиевка, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

19.07.1919

Дата смерти

?.07.1965

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1919

Отец: Улыбин Роман Иванович

Мать: Улыбина Анна Федоровна

Георгиевка, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
10.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Читинская область, Газ-заводской, Ильдикан с.
Бракосочетание
После 1940

Жена: Улыбина Елена Финогеновна

Рождение ребёнка
11.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Улыбина Елена Финогеновна

Зерен, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
06.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Улыбина Елена Финогеновна

Зерен, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
01.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Улыбина Елена Финогеновна

Читинская область, Шелопугинский р-н
Рождение ребёнка
03.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Улыбина Елена Финогеновна

Читинская область, Сретенский р-н, Очуногда с
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щетинина Любовь

Мать ребёнка: Улыбина Елена Финогеновна

Развод
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
?.07.1965
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close