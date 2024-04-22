Улыбин Прокопий Романович
Место рождения
Дата рождения19.07.1919
Дата смерти?.07.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1919
Отец: Улыбин Роман Иванович
Мать: Улыбина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
10.03.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Читинская область, Газ-заводской, Ильдикан с.
Бракосочетание
После 1940
Рождение ребёнка
11.09.1946
Рождение ребёнка
06.10.1948
Рождение ребёнка
01.08.1954
Читинская область, Шелопугинский р-н
Рождение ребёнка
03.05.1956
Читинская область, Сретенский р-н, Очуногда с
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щетинина Любовь
Мать ребёнка: Улыбина Елена Финогеновна
Развод
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
?.07.1965