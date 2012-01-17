Кузнецова (Улыбина) Александра Романовна
Место рождения
Дата рождения13.03.1932
Дата смерти17.01.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1932
Отец: Улыбин Роман Иванович
Мать: Улыбина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Толокнова Валентина
Отец ребёнка: Кузнецов Анатолий
Читинская область, Калганский р-н, Михайловка с
Рождение ребёнка
15.09.1957
Читинская область, Калганский р-н, Воробьевка с
Рождение ребёнка
01.09.1960
Читинская область, Калганский р-н, Воробьевка с
Место жительства
1962
Дзержинского ул., 4,,15
Рождение ребёнка
30.09.1968
Шерловая Гора, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Олег
Отец ребёнка: Кузнецов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Людмила
Отец ребёнка: Кузнецов Анатолий
Смерть
17.01.2012