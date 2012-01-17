Кузнецова (Улыбина) Александра Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Улыбина) Александра Романовна

Место рождения

Георгиевка, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

13.03.1932

Дата смерти

17.01.2012

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

1954 г.р.
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Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1932

Отец: Улыбин Роман Иванович

Мать: Улыбина Анна Федоровна

Георгиевка, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1954

Дочь: Толокнова Валентина

Отец ребёнка: Кузнецов Анатолий

Читинская область, Калганский р-н, Михайловка с
Рождение ребёнка
15.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Анатолий

Читинская область, Калганский р-н, Воробьевка с
Рождение ребёнка
01.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Анатолий

Читинская область, Калганский р-н, Воробьевка с
Место жительства
1962
Дзержинского ул., 4,,15
Рождение ребёнка
30.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Анатолий

Шерловая Гора, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Олег

Отец ребёнка: Кузнецов Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Людмила

Отец ребёнка: Кузнецов Анатолий

Смерть
17.01.2012
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