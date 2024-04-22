Муратова (Улыбина) Екатерина Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муратова (Улыбина) Екатерина Романовна

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Место рождения

Георгиевка, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

26.10.1923

Дата смерти

?.09.1983

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

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1956 г.р.

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1923

Отец: Улыбин Роман Иванович

Мать: Улыбина Анна Федоровна

Георгиевка, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
07.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муратов Геннадий Прохорович

Читинская область, Шелопугинский р-н, Ильдикан с
Рождение ребёнка
31.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муратов Геннадий Прохорович

Зерен, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
06.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муратов Геннадий Прохорович

Читинская обл., Шелопугинский р-н, г. Зерен-Ильдикан
Рождение ребёнка
09.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муратов Геннадий Прохорович

Зерен, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
02.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муратов Геннадий Прохорович

Зерен, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
06.08.1956

Сын: Муратов Николай Геннадьевич

Отец ребёнка: Муратов Геннадий Прохорович

п. Очуногда
Рождение ребёнка
08.09.1958

Дочь: Золотовская Людмила Геннадьевна

Отец ребёнка: Муратов Геннадий Прохорович

п. Очуногда
Рождение ребёнка
15.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муратов Геннадий Прохорович

Новоширокинский, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муратов Геннадий Прохорович

Смерть
?.09.1983
Широкая, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Похороны
Неизвестно
Широкая, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
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