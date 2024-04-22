Муратова (Улыбина) Екатерина Романовна
Место рождения
Дата рождения26.10.1923
Дата смерти?.09.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1923
Отец: Улыбин Роман Иванович
Мать: Улыбина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
07.09.1948
Читинская область, Шелопугинский р-н, Ильдикан с
Рождение ребёнка
31.03.1950
Рождение ребёнка
06.09.1951
Читинская обл., Шелопугинский р-н, г. Зерен-Ильдикан
Рождение ребёнка
09.02.1953
Рождение ребёнка
02.06.1955
Рождение ребёнка
06.08.1956
Сын: Муратов Николай Геннадьевич
Отец ребёнка: Муратов Геннадий Прохорович
п. Очуногда
Рождение ребёнка
08.09.1958
Дочь: Золотовская Людмила Геннадьевна
Отец ребёнка: Муратов Геннадий Прохорович
п. Очуногда
Рождение ребёнка
15.06.1960
Новоширокинский, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.09.1983
Похороны
Неизвестно