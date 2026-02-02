Корыткина (Улыбина) Валентина Романовна 13.12.1934 — найти родственников по фамилии на Familio

Корыткина (Улыбина) Валентина Романовна

Автор
ЮБ
Бараусова Ю.

женский, родилась 13.12.1934, Читинская обл., Газимуро-Заводской р-н, Налимск с

умерла 18.05.2021

Отец
Улыбин Роман Иванович1896 г.р.
Мать
Улыбина (Парамонова) Анна Федоровна1897 г.р.
Дети
(Корыткина) Вера ВасильевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1934

Отец: Улыбин Роман Иванович

Мать: Улыбина (Парамонова) Анна Федоровна

Читинская обл., Газимуро-Заводской р-н, Налимск с

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корыткина) Вера Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
18.05.2021

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