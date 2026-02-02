Корыткина (Улыбина) Валентина Романовна
женский, родилась 13.12.1934, Читинская обл., Газимуро-Заводской р-н, Налимск с
умерла 18.05.2021
ОтецУлыбин Роман Иванович1896 г.р.
МатьУлыбина (Парамонова) Анна Федоровна1897 г.р.
Дети
(Корыткина) Вера ВасильевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1934
Читинская обл., Газимуро-Заводской р-н, Налимск с
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Корыткина) Вера Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
18.05.2021