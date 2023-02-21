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Горбачёв Семион Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Горбачёв Егор Васильевич

Мать: Горбачёва Прасковья

7 ревизия (1816) - 22 года 8 ревизия (1834) - 40 лет
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Горбачёв Григорий Семионович

Мать ребёнка: Горбачёва Гликерья

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Горбачёв Матвей Семионович

Мать ребёнка: Горбачёва Гликерья

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Горбачёв Еремей Семионович

Мать ребёнка: Горбачёва Гликерья

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Степанида Семионовна

Мать ребёнка: Горбачёва Гликерья

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Домна Семионовна

Мать ребёнка: Горбачёва Гликерья

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Татьяна Семионовна

Мать ребёнка: Горбачёва Гликерья

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Варвара Семионовна

Мать ребёнка: Горбачёва Гликерья

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Горбачёв Алексей Семионович

Мать ребёнка: Горбачёва Гликерья

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Горбачёв Маркион Семионович

Мать ребёнка: Горбачёва Ирина

Рождение ребёнка
До 1850

Сын: Горбачёв Ерофей Семионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1850

Сын: Горбачёв Илья Симеонович

Мать ребёнка: Горбачёва Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбачёва Гликерья

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Указан в 7 ревизии (1816) и 8 ревизии (1834) .
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбачёва Ирина

Смерть
После 1834
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