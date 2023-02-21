Горбачёв Семион Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Горбачёв Егор Васильевич
Мать: Горбачёва Прасковья
7 ревизия (1816) - 22 года 8 ревизия (1834) - 40 лет
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Горбачёв Григорий Семионович
Мать ребёнка: Горбачёва Гликерья
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Горбачёв Матвей Семионович
Мать ребёнка: Горбачёва Гликерья
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Горбачёв Еремей Семионович
Мать ребёнка: Горбачёва Гликерья
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Степанида Семионовна
Мать ребёнка: Горбачёва Гликерья
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Домна Семионовна
Мать ребёнка: Горбачёва Гликерья
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Татьяна Семионовна
Мать ребёнка: Горбачёва Гликерья
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Варвара Семионовна
Мать ребёнка: Горбачёва Гликерья
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Горбачёв Алексей Семионович
Мать ребёнка: Горбачёва Гликерья
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Горбачёв Маркион Семионович
Мать ребёнка: Горбачёва Ирина
Рождение ребёнка
До 1850
Сын: Горбачёв Ерофей Семионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1850
Мать ребёнка: Горбачёва Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горбачёва Гликерья
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Указан в 7 ревизии (1816) и 8 ревизии (1834) .
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горбачёва Ирина
Смерть
После 1834