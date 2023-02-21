Горбачёва Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачёва Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1794 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Горбачёв Маркион Семионович

Отец ребёнка: Горбачёв Семион Егорович

Рождение ребёнка
До 1850

Сын: Горбачёв Илья Симеонович

Отец ребёнка: Горбачёв Семион Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбачёв Семион Егорович

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно