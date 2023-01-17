Горбачёв Илья Симеонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачёв Илья Симеонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: Горбачёв Семион Егорович

Мать: Горбачёва Ирина

Рождение ребёнка
17.07.1869

Дочь: Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: Горбачёва Мавра Ефимовна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбачёва Мавра Ефимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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