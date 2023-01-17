Горбачёв Илья Симеонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: Горбачёв Семион Егорович
Мать: Горбачёва Ирина
Рождение ребёнка
17.07.1869
Дочь: Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: Горбачёва Мавра Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горбачёва Мавра Ефимовна
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно