Горбачёв Ерофей Семионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: Горбачёв Семион Егорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1869
Сын: Горбачёв Еремей Ерофеевич
Мать ребёнка: Горбачёва Дарья Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно