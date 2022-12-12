Горбачёв Ерофей Семионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачёв Ерофей Семионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1794 г.р.

Мать

Не указана

Жена

До 1853 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: Горбачёв Семион Егорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1869

Сын: Горбачёв Еремей Ерофеевич

Мать ребёнка: Горбачёва Дарья Антоновна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбачёва Дарья Антоновна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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