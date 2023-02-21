Горбачёв Алексей Семионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: Горбачёв Семион Егорович
Мать: Горбачёва Гликерья
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Горбачёва Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
05.07.1869
Дочь: Агриппина Алексеевна
Мать ребёнка: Горбачёва Евдокия Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно