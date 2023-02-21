Горбачёв Алексей Семионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбачёв Алексей Семионович

Горбачёв Алексей Семионович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Горбачёв Семион Егорович

Мать: Горбачёва Гликерья

Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Горбачёва Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
05.07.1869

Дочь: Агриппина Алексеевна

Мать ребёнка: Горбачёва Евдокия Максимовна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбачёва Евдокия Максимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close