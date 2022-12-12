Горбачёв Ананий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867
Дата смерти16.03.1908
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: Горбачёв Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1899
Дочь: Матрёна Ананьевна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.03.1908
Причина смерти: От продолжительной болезни
Похороны
18.03.1908
Христианское кладбище