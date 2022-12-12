Горбачёв Ананий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачёв Ананий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

16.03.1908

Пол

Мужской

Отец

До 1850 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Горбачёв Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1899

Дочь: Матрёна Ананьевна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
16.03.1908
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: От продолжительной болезни
Похороны
18.03.1908
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Христианское кладбище
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