Горбачёва Евдокия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачёва Евдокия Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1833 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Горбачёв Алексей Семионович

Рождение ребёнка
05.07.1869

Дочь: Агриппина Алексеевна

Отец ребёнка: Горбачёв Алексей Семионович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбачёв Алексей Семионович

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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