Горбачёва Евдокия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Горбачёв Алексей Семионович
Рождение ребёнка
05.07.1869
Дочь: Агриппина Алексеевна
Отец ребёнка: Горбачёв Алексей Семионович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно