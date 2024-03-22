Карлова (Брежнева) Ольга Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлова (Брежнева) Ольга Иванова

Место рождения

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

05.06.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1891

Отец: Брежнев Иван Артемов

Мать: Брежнева Анна Федулова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
04.?.1912

Муж: Карлов Николай Васильев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
01.11.1913

Сын: Карлов Федор Николаев

Отец ребёнка: Карлов Николай Васильев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.12.1916

Дочь: Анастасия Николаева

Отец ребёнка: Карлов Николай Васильев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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