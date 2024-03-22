Карлова (Брежнева) Ольга Иванова
Место рождения
Дата рождения05.06.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1891
Отец: Брежнев Иван Артемов
Мать: Брежнева Анна Федулова
Бракосочетание
04.?.1912
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
01.11.1913
Отец ребёнка: Карлов Николай Васильев
Рождение ребёнка
08.12.1916
Дочь: Анастасия Николаева
Отец ребёнка: Карлов Николай Васильев
Смерть
Неизвестно