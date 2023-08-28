Брежнева Анна Федулова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрежнева Анна Федулова

Брежнева Анна Федулова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Брежнев Иван Иванов

Отец ребёнка: Брежнев Иван Артемов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.06.1880

Дочь: Акилина Иванова

Отец ребёнка: Брежнев Иван Артемов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.10.1884

Сын: Брежнев Петр Иванов

Отец ребёнка: Брежнев Иван Артемов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Варвара Иванова

Отец ребёнка: Брежнев Иван Артемов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.06.1891

Дочь: Карлова Ольга Иванова

Отец ребёнка: Брежнев Иван Артемов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.07.1896

Сын: Брежнев Тихон Иванов

Отец ребёнка: Брежнев Иван Артемов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1899

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Брежнев Иван Артемов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close