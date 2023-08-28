Брежнева Анна Федулова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Брежнев Иван Иванов
Отец ребёнка: Брежнев Иван Артемов
Рождение ребёнка
01.06.1880
Дочь: Акилина Иванова
Отец ребёнка: Брежнев Иван Артемов
Рождение ребёнка
01.10.1884
Сын: Брежнев Петр Иванов
Отец ребёнка: Брежнев Иван Артемов
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Варвара Иванова
Отец ребёнка: Брежнев Иван Артемов
Рождение ребёнка
05.06.1891
Дочь: Карлова Ольга Иванова
Отец ребёнка: Брежнев Иван Артемов
Рождение ребёнка
20.07.1896
Сын: Брежнев Тихон Иванов
Отец ребёнка: Брежнев Иван Артемов
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1899
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Брежнев Иван Артемов
Смерть
Неизвестно