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Брежнев Иван Артемов

Место рождения

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Брежнев Артем Феодосиев

Мать: Брежнева Евдокия Антонова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Брежнев Иван Иванов

Мать ребёнка: Брежнева Анна Федулова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.06.1880

Дочь: Акилина Иванова

Мать ребёнка: Брежнева Анна Федулова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.10.1884

Сын: Брежнев Петр Иванов

Мать ребёнка: Брежнева Анна Федулова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Варвара Иванова

Мать ребёнка: Брежнева Анна Федулова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.06.1891

Дочь: Карлова Ольга Иванова

Мать ребёнка: Брежнева Анна Федулова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.07.1896

Сын: Брежнев Тихон Иванов

Мать ребёнка: Брежнева Анна Федулова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1899

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Брежнева Анна Федулова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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