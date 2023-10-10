Брежнев Иван Артемов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Брежнев Артем Феодосиев
Рождение ребёнка
1877
Сын: Брежнев Иван Иванов
Мать ребёнка: Брежнева Анна Федулова
Рождение ребёнка
01.06.1880
Дочь: Акилина Иванова
Мать ребёнка: Брежнева Анна Федулова
Рождение ребёнка
01.10.1884
Сын: Брежнев Петр Иванов
Мать ребёнка: Брежнева Анна Федулова
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Варвара Иванова
Мать ребёнка: Брежнева Анна Федулова
Рождение ребёнка
05.06.1891
Дочь: Карлова Ольга Иванова
Мать ребёнка: Брежнева Анна Федулова
Рождение ребёнка
20.07.1896
Сын: Брежнев Тихон Иванов
Мать ребёнка: Брежнева Анна Федулова
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1899
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Брежнева Анна Федулова
Смерть
Неизвестно