Карлов Николай Васильев
Место рождения
Дата рождения08.05.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1892
Отец: Карлов Василий Никитин
Мать: Карлова Марфа Иванова
Бракосочетание
04.?.1912
Жена: Карлова Ольга Иванова
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
01.11.1913
Мать ребёнка: Карлова Ольга Иванова
Рождение ребёнка
08.12.1916
Дочь: Анастасия Николаева
Мать ребёнка: Карлова Ольга Иванова
Смерть
Неизвестно