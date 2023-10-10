Карлов Николай Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарлов Николай Васильев

Карлов Николай Васильев

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

08.05.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1892

Отец: Карлов Василий Никитин

Мать: Карлова Марфа Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
04.?.1912

Жена: Карлова Ольга Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
01.11.1913

Сын: Карлов Федор Николаев

Мать ребёнка: Карлова Ольга Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.12.1916

Дочь: Анастасия Николаева

Мать ребёнка: Карлова Ольга Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close