Черентаева Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1956
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1956
Рождение ребёнка
23.07.1976
Дочь: Шепель Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Черентаев Виктор Александрович
Рождение ребёнка
13.06.1978
Сын: Черентаев Алексей Викторович
Отец ребёнка: Черентаев Виктор Александрович
Рождение ребёнка
08.01.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черентаев Виктор Александрович
Рождение ребёнка
10.02.1985
Дочь: Пашкина Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Черентаев Виктор Александрович
Рождение ребёнка
28.06.1987
Сын: Черентаев Александр Викторович
Отец ребёнка: Черентаев Виктор Александрович