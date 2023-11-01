Черентаева Любовь Николаевна 13.11.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
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Черентаева Любовь Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1956

Пол

Женский

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1956

Отец: Гудков Николай Иванович

Мать: Савонина Александра Михайловна

Рождение ребёнка
23.07.1976

Дочь: Шепель Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Черентаев Виктор Александрович

Рождение ребёнка
13.06.1978

Сын: Черентаев Алексей Викторович

Отец ребёнка: Черентаев Виктор Александрович

Рождение ребёнка
08.01.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черентаев Виктор Александрович

Рождение ребёнка
10.02.1985

Дочь: Пашкина Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Черентаев Виктор Александрович

Рождение ребёнка
28.06.1987

Сын: Черентаев Александр Викторович

Отец ребёнка: Черентаев Виктор Александрович

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